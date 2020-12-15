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  3. 15 Aralık 2020 16:35

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler

ABD, Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Gündeme bomba gibi düşen yaptırım kararının neleri etkileyeceği ve Ankara'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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