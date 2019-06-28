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  3. 28 Haziran 2019 16:30

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planı Yemen’de protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırdığı ve Bahreyn’in başkenti Manama’da 2 günlük çalıştayda görüşülen Filistin Barış Planı, Yemen’in Taiz şehrinde Cuma namazı çıkışında protesto edildi. Cuma namazından çıkan cemaat, protesto gösterilerinde ABD’nin barış planını Filistin davasına zarar verdiği iddiasıyla tamamen reddettiklerini söyledi. İmam Hatip Abdulvahap...

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