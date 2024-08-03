Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 10:51 Güncelleme: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:51 Zonguldak açıklarında doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han, Filyos Limanı'na ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ade19329dacc8f97020193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu İran'dan Türkiye'ye getirilmiş: 2 ilde 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi Huzurevinde çıkan yangın panik yarattı Sokak ortasında babasını öldürdü Beşiktaş transferi resmen açıkladı