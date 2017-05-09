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  3. 09 Mayıs 2017 15:20

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi nedeniyle Kayseri'ye gelenlere teşekkür etti. Gül, "Babamızın hayat tarzı bize vasiyettir' dedi.

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