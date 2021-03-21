Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt 21 Mart 2021 Pazar Saat: 21:20 HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'ye videolu yanıt geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60578e79f24d6c0f5473cc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avustralya’yı milyonlarca fare bastı Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı Putin'den hafta sonu kaçamağı Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı Canlı yayında olay kavga! Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi Genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Antalya'da can pazarı! ''İmdat, boğulacağız'' Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucu neye uğradığını şaşırdı Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler