  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt

Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'ye videolu yanıt geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Avustralya’yı milyonlarca fare bastı
Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı
Putin'den hafta sonu kaçamağı
Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı
Canlı yayında olay kavga! Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi
Genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdüler!
Antalya'da can pazarı! ''İmdat, boğulacağız''
Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler