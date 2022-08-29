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  4. Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası

Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında milli bayramlara katılmadığı ve Anıtkabir'i ziyaret etmediği iddialarına tepki gösterdi.

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