Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 14:30 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında milli bayramlara katılmadığı ve Anıtkabir'i ziyaret etmediği iddialarına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630ca352a6db957dfd366763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu