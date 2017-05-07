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  3. 07 Mayıs 2017 23:50

Abdullah Gül'ün babası hayatını kaybetti

ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden bu akşam saatlerinde vefat etti.

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