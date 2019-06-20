Abdullah Öcalan’dan HDP’ye 23 Haziran seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
20 Haziran 2019 22:00
Abdullah Öcalan’dan HDP’ye 23 Haziran seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek Abdullah Öcalan’ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu. İmralı Cezaevinde bulunan terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenledi. Özcan...