  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Haziran 2019 22:00

Abdullah Öcalan’dan HDP’ye 23 Haziran seçimlerinde tarafsızlık çağrısı 

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek Abdullah Öcalan’ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu. İmralı Cezaevinde bulunan terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenledi. Özcan...

Video Galeri
İran, ABD İHA’sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı
İran, ABD İHA’sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı
Video Galeri
Sultangazi’de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
Sultangazi’de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
Video Galeri
Otobüsün önünü kesip kadını darp ederek kaçırdılar !
Otobüsün önünü kesip kadını darp ederek kaçırdılar !
Video Galeri
Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi
Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi
Video Galeri
Barakanın alev alev yandığı anlar kamerada
Barakanın alev alev yandığı anlar kamerada
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM