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  4. Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü

Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü

Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

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