Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:16 Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab0c27e48a793793089eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Maliye ekipleri Kapalı Çarşı'da Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü