Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 17:00 Güncelleme: 20 Kasım 2022 Pazar 17:00 Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637a3310b31273741e4b7713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti! Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı Özel hastanede şoke eden görüntüler Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu