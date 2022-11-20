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  4. Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

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