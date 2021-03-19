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  4. Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

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