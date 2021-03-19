Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur! Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur! 19 Mart 2021 Cuma Saat: 23:05 Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60550415684aef736d1938c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı 20 yıllık borcunu alamayınca cenazede hakkını helal etmedi Erdoğan'dan canlı yayında gazeteciye maske tepkisi: ''Çıkar şunu ya'' Trafikte akılalmaz görüntüler! Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz! İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı