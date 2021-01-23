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  3. 23 Ocak 2021 10:55

Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında ''kenevir'' şov

Abdurrahman Dilipak, Akit TV’de katıldığı 'Derin Gerçekler' isimli programın canlı yayında kenevirden üretilen maskeyi tanıttı.

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