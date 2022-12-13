Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum 13 Aralık 2022 Salı Saat: 22:30 Abdurrahman Dilipak, 6 yaşından itibaren istismara uğradığını söyleyen H.K.G’nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6398d2cc2942232c26736e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'deki selde ilginç anlar: Ne olur ölme diye ağlayarak fareye kalp masajı yaptı Hastane magandaları kamerada! İlk müdahaleyi saldırdıkları sağlıkçılar yaptı Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları!