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  4. Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum

Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum

Abdurrahman Dilipak, 6 yaşından itibaren istismara uğradığını söyleyen H.K.G’nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini öne sürdü.

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