Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 08:10 Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş'ın sosyal medyadan paylaştığı "ABD'de 10 dolar ile neler aldım" videosu olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6281dcba25141d1ca2510e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Kadına şiddete meydan dayağı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü