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  4. ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş'ın sosyal medyadan paylaştığı "ABD'de 10 dolar ile neler aldım" videosu olay oldu.

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