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  3. 28 Mayıs 2017 14:45

Ablasını bıkmadan usanmadan her gün korkuttu

Bıkmadan usanmadan, her gün ablasını korkuttu, o anları da kayda aldı.

Video Galeri
Manisadaki depremler tedirgin ediyor
Manisadaki depremler tedirgin ediyor
Video Galeri
Galatasaray Adasında yıkım çalışmaları sona erdi
Galatasaray Adasında yıkım çalışmaları sona erdi
Video Galeri
Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu
Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu
Video Galeri
Ataşehirde semazenlerin, su ve ışık eşliğindeki gösterisi havadan görüntülendi
Ataşehirde semazenlerin, su ve ışık eşliğindeki gösterisi havadan görüntülendi
Video Galeri
Park halindeki araç alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü
Park halindeki araç alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü
Video Galeri
Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı
Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı