Anasayfa Video Galeriler Gündem Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş! 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 17:26 Adana’da tartıştığı kayınbiraderi Mesut Y.'yi pompalı tüfekle öldüren şahsın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6092ab048a8b8338fd3d00c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı! AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!''