''Abluka'' operasyonunda tuvalette, perdenin arkasında yakalandılar...

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altını çalan hırsızlara yönelik düzenlenen ‘Abluka’ operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.

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