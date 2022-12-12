Anasayfa Video Galeriler Gündem Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 17:15 Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:15 Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6397377b31061c72bb293723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler