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  4. Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı

Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı

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Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

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