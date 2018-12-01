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  3. 01 Aralık 2018 14:06

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Kato Dağı'nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Bilgin Pro
Video Galeri
Nusaybin’i sel vurdu
Nusaybin’i sel vurdu
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Taze sütün en kestirme yolu
Taze sütün en kestirme yolu
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Bu ilçenin temizliği kadınlardan soruluyor
Bu ilçenin temizliği kadınlardan soruluyor
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Bu pazara gidebilmek için uyumuyorlar
Bu pazara gidebilmek için uyumuyorlar
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Fransa sokakları yine karıştı
Fransa sokakları yine karıştı
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