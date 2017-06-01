  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 15:45

Aç kalan yaban domuzları şehre indi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dağdan gelen yaban domuzlarının evlerin bahçesine girerek yiyecek arama anları kameralar tarafından kaydedildi.

Video Galeri
Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
Video Galeri
İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
Video Galeri
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Video Galeri
Komutanlar o noktada
Komutanlar o noktada
Video Galeri
Batan geminin malları bunlar!
Batan geminin malları bunlar!
Video Galeri
Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı
Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı