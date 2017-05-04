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  3. 04 Mayıs 2017 10:50

Acemi balıkçı nehre düştü

ABD’de nehirde balık tutmak isteyen genç adam, acemiliğinin kurbanı oldu. Oltasına balık vurunca bir an panikleyen şahıs, nehre düştü. Sudan çıktığındaysa biraz ıslanmıştı. Tüm yaşananlarsa saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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