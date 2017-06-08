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  3. 08 Haziran 2017 08:45

Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü

Karabük’te acemi bir kadın sürücü virajı alamayarak otomobili ile bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada kadın sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

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