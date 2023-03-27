Anasayfa Video Galeriler Gündem Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:10 Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420b4bf58a1196b340b4f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik! Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu