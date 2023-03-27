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  4. Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

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