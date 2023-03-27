Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

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