Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan yakınlarını arayan bir depremzedenin feryatları da görenlerin yüreğini dağladı.

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