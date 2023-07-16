  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu

Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu

Güncelleme:

İstanbul Kağıthane'de, denetim yapan polis ekibinin durdurmak istediği motosikletli, polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi
Ankara'da dehşete düşüren görüntüler
İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı
İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı
Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor
2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler
Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada
Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı
15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı