Anasayfa Video Galeriler Gündem Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:20 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 09:20 İstanbul Kağıthane'de, denetim yapan polis ekibinin durdurmak istediği motosikletli, polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b38c28a3a1e27c1118b043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor 2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı 15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı