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  3. 06 Mayıs 2017 20:50

Acı haber şehit ailesine ulaştı

Şırnak Silopi’de üzerine yıldırım düşmesi üzerine yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Ümit Çelik’in acı haberi Kırıkkale’deki baba evine ulaştı.

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