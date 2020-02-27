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ŞOK İDDİA: ''TÜRKİYE, RUS ASKERİ UÇAKLARINI VURDU!''
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  3. 27 Şubat 2020 18:05

Acı haberi Erdoğan verdi: İdlib'de 3 asker şehit düştü!

İdlib'de 3 askerin şehit olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. İdlib'de olan gelişmeler lehimize döndü'' dedi.

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