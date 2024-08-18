Anasayfa Video Galeriler Gündem Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 16:56 Bolu’daki yangının 72 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangının boyutunu "Bolu tarihinin en büyük yangını" sözleriyle açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c1fda27e1fb1847501df63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti Telefonunda görüntüler bulunan plaj tacizcisi serbest kaldı 5 yaşındaki Zayn bir rekor daha Görüntüleri Bakan Yerlikaya yayınladı: Paramotorlu teröristler böyle öldürüldü Erdoğan'la aynı kareye girmeye çalışan AK Partili isim başarısız oldu