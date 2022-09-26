Anasayfa Video Galeriler Gündem Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! 26 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 14:21 Ayçiçeği alımlarının başlaması üzerine Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde alım noktalarına giden çiftçiler, traktör kuyrukları oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63318b4182ca914c2c5400a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun 5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada! Bakan Nebati enflasyonun düşüşü için yeni tarihi verdi Zincirleme kazada şaşkına çeviren görüntü