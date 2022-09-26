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  4. Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı!

Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı!

Ayçiçeği alımlarının başlaması üzerine Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde alım noktalarına giden çiftçiler, traktör kuyrukları oluşturdu.

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