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  4. Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı

Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı

Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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