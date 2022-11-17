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  4. Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı

Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı

Bitlis’in ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.

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