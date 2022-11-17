Anasayfa Video Galeriler Gündem Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 10:25 Bitlis’in ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6375e1eccdc5bc7a17182fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi PKK'dan kaçan genç kızdan korkunç itiraflar Korkunç olay kamerada! Telefonla konuşurken ''yerin dibine'' indi TRT ekranlarında skandal ifade! Tepkiler çığ gibi Prof. Dr. Ersan Şen'den AK Parti - HDP yakınlaşması için canlı yayına damgasını vuran sözler Ümit Özdağ'dan şoke eden ''suikast'' iddiası Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin