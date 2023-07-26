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  4. Acil sreviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var!

Acil sreviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var!

Rize'de devlet hastanesi acil servisinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis, biri jandarma 5 kişi yaralandı.

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