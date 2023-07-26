Anasayfa Video Galeriler Gündem Acil sreviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var! Acil sreviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var! 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 07:25 Rize'de devlet hastanesi acil servisinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis, biri jandarma 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0a030aedd0d261f335033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki yaşlı bakımevinde yangın! CHP'li Erdem: ''Başka kanallarla da anlaşmamız var'' AK Parti ve MHP'den vergi artışı ve zam önergerine ret TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın Trafoya yılan girdi; 6 köy elektriksiz kaldı Kadın müşterisini darp eden taksici konuştu! İstanbul'da kapkaççı terörü kamerada! Çıkmaz sokağa girince olanlar oldu... Ebru Gündeş'in zor anları... Elbisesinin azizliğine uğradı