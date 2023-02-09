Anasayfa Video Galeriler Gündem Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp! Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp! 09 Şubat 2023 Perşembe Saat: 10:05 Güncelleme: 09 Şubat 2023 Perşembe 10:05 Deprem bölgesindeki acılı depremzedelerin isyanını görmezden gelen muhabirlere bir yenisi daha eklendi. Ne kadar acıdır ki büyük ayıba yine Show TV'nin muhabiri bir imzasını attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e49b35ef80b82e04146003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı NBA'de depremzedelere destek mesajı Depremzede kadın isyan etti: ''Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor!'' Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki illeri tek tek açıkladı Deprem bölgesinde Bakan ve Vali'ye büyük protesto! Ahmet Hakan'dan skandal deprem yorumu: ''Hava civa...'' Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı