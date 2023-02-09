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Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp!

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Deprem bölgesindeki acılı depremzedelerin isyanını görmezden gelen muhabirlere bir yenisi daha eklendi. Ne kadar acıdır ki büyük ayıba yine Show TV'nin muhabiri bir imzasını attı.

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