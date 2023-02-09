Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp!

Deprem bölgesindeki acılı depremzedelerin isyanını görmezden gelen muhabirlere bir yenisi daha eklendi. Ne kadar acıdır ki büyük ayıba yine Show TV'nin muhabiri bir imzasını attı.

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