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  4. Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı

Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı

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Tunceli'de 1937 yılında açılışı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan Singeç Köprüsü, modern hale getirilerek yeniden hizmete açıldı.

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