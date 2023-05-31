Anasayfa Video Galeriler Gündem Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:30 Güncelleme: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30 Tunceli'de 1937 yılında açılışı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan Singeç Köprüsü, modern hale getirilerek yeniden hizmete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647713af5e1d181d87506a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı Çin savaş uçağı ABD keşif uçağının önünü kesti Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet! Uçaktaki tartışmadan yeni görüntüler.. Bakan Nebati: ''Hadi be bu da yeni moda!'' Fenerbahçeli taraftarlardan oturma eylemi