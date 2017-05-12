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  3. 12 Mayıs 2017 17:45

Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pitella, KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı Yüksel caddesinde ziyaret etti.

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'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
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Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
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Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
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Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil
Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil
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Darbecilerin kan donduran konuşmaları
Darbecilerin kan donduran konuşmaları
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Kan vermek için kuyruk oldular
Kan vermek için kuyruk oldular