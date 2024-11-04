Anasayfa Video Galeriler Gündem Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 07:05 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına ve Türk futbolundaki hakem yapısına sert eleştirilerde bulunurken "Trabzon'un golü temiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67284823c9524d598f0c0f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Jose Mourinho- “Trabzonspor’a karşı değil, Atilla’ya karşı oynadık” İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi