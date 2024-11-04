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  4. Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz”

Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz”

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına ve Türk futbolundaki hakem yapısına sert eleştirilerde bulunurken "Trabzon'un golü temiz" dedi.

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