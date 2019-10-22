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  3. 22 Ekim 2019 12:25

Acun Ilıcalı, canlı yayında Şeyma'dan gelen mesajla neye uğradışını şaşırdı

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekrana yansıdı.

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Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'dan açıklama
Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'dan açıklama
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