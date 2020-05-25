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  3. 25 Mayıs 2020 20:35

Acun Ilıcalı, yayını kapatmayı unutunca canlı yayın kurbanı oldu..

Sosyal medya hesabından Survivor'dan elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yayını kapatmayı unutunca konuşmaları tüm takipçileri tarafından duyuldu.

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