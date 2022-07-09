Anasayfa Video Galeriler Gündem Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 21:05 Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu. Tufan Fenerbahçe’de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c36320365931e81e5717" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Kurban pazarı savaş alanına döndü Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı