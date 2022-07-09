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  4. Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı

Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu. Tufan Fenerbahçe’de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti.

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