Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı

Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu. Tufan Fenerbahçe’de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti.

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