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  3. 29 Ocak 2020 10:50

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu açıklaması

Acun Ilıcalı'nın Elazığ'daki deprem sonrası düzenlediği canlı yayındaki yardım kampanyası sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaptığı konuşma gündem olmuştu. Ilıcalı'dan bu konuşmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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