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  3. 07 Ağustos 2019 08:46

Acun Ilıcalı'nın 103 yaşındaki son oyuncağı dudak uçuklattı

Motosiklet ve spor arabalara olan tutkusuyla bilenen Acun Ilıcalı, bu defa 103 yaşındaki bir otomobilin direksiyonuna geçti.

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