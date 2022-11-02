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  4. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı

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Cadılar Bayramını kızlarıyla kutlayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, çektiği video ile büyük tepki topladı.

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