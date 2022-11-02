Anasayfa Video Galeriler Gündem Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 20:30 Güncelleme: 02 Kasım 2022 Çarşamba 20:30 Cadılar Bayramını kızlarıyla kutlayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, çektiği video ile büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6362a92d1e4cc549b744b153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı Haliç Tersanesi'nde yangın paniği İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı