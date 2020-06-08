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  3. 08 Haziran 2020 13:10

Adalar Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Adalar Belediyesi önüne gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Binanın camları kırılırken saldırgan gözaltına alındı.

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Adalar Belediye Başkanı Gül'den silahlı saldırı açıklaması
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