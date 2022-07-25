Anasayfa Video Galeriler Gündem Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 14:25 İstanbul'da Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de7da3631d61067c537f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi