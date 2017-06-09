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  3. 09 Haziran 2017 22:45

Adalet Bakanı Bozdağ: "FETÖden tutuklu 50 bin 402 kişi var"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturmaları kapsamında 790 kişinin gözaltında bulunduğunu, 50 bin 402 kişinin de tutuklu olduğunu açıkladı.

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Mescidi Aksada cuma coşkusu
Mescidi Aksada cuma coşkusu
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Mescidi Aksada cuma coşkusu
Mescidi Aksada cuma coşkusu
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Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
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Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
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Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
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Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada