Anasayfa Video Galeriler Gündem Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması 26 Nisan 2022 Salı Saat: 17:10 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı Davası'na ilişkin ''Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267fd58dd60d8390178ce33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı İstanbul'da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtılar Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor!