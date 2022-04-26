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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı Davası'na ilişkin ''Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum'' dedi.

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