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  3. 22 Ağustos 2020 17:05

Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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