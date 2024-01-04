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Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bakan Tunç, ''Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.'' dedi.

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