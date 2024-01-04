Anasayfa Video Galeriler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 12:55 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bakan Tunç, ''Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6596809fa251b10a3006ca33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar'' Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi! Erdoğan'ın eski metin yazarı Ümit Özdağ'ı vatan haini ilan etti