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  3. 20 Aralık 2019 00:35

Adalet Bakanı’nın, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Suriye merkezli bir tarikat olan Haznevi Tarikatı'nın liderinin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı.

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