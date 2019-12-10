  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Aralık 2019 13:20

Adalet Sarayı'ndan ''sahte avukat'' çıktı

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve ‘bu dava benim için çerez’ dediği kadını 100 bin lira dolandıran ‘sahte kadın avukat’ hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Video Galeri
''Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum''
''Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum''
Video Galeri
D-100'de durağa girmeden yolcu alan otobüsler isyan ettirdi
D-100'de durağa girmeden yolcu alan otobüsler isyan ettirdi
Video Galeri
65 Afgan kaçak gözaltına alındı
65 Afgan kaçak gözaltına alındı
Video Galeri
İmamoğlu'dan Tevfik Göksu'ya ''taklit'' tepkisi: Hiç sempatik değildi
İmamoğlu'dan Tevfik Göksu'ya ''taklit'' tepkisi: Hiç sempatik değildi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Video Galeri
NASA'nın Ay fotoğrafından ''UFO'' çıktı!
NASA'nın Ay fotoğrafından ''UFO'' çıktı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM